Сантьяго, , 15:32 — REGNUM Ноябрьский индекс потребительских цен (ИПЦ) в Чили вырос на 0,5%, а 12-ти месячная инфляция достигла 6,7% — самого высокого уровня с 2008 года, сообщило 7 декабря информагентство EMOL со ссылкой на Национальный институт статистики (INE).

Инфляция Pixabay.com

Наибольший рост показали туристическая отрасль (9.1% за ноябрь и 74.1% за год), бензин (3% за ноябрь и 30.3% за год). Всего рост был зафиксирован в 8 из 12 разделов, составляющих корзину ИПЦ. Напомним, что в декабре 2008 года инфляция достигала 7.1%

Несмотря на это, производство и экспорт автомобилей выросли (2.6% за ноябрь и 15.1% за год), а годовое снижение активности авиаперевозок составило 50.8%

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