Сантьяго, 7 декабря, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Ноябрьский индекс потребительских цен (ИПЦ) в Чили вырос на 0,5%, а 12-месячная инфляция достигла 6,7% — самого высокого уровня с 2008 года, сообщило 7 декабря информагентство EMOL со ссылкой на Национальный институт статистики (INE).

Pixabay.com Инфляция

Наибольший рост показали туристическая отрасль (9,1% за ноябрь и 74,1% за год), бензин (3% за ноябрь и 30,3% за год). Всего рост был зафиксирован в 8 из 12 разделов, составляющих корзину ИПЦ. Напомним, что в декабре 2008 года инфляция достигала 7,1%

Несмотря на это, производство и экспорт автомобилей выросли (2,6% за ноябрь и 15,1% за год), а годовое снижение активности авиаперевозок составило 50,8%.