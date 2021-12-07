Джакарта, , 15:24 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 261 случай заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия (сс) Prayitno

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По состоянию на 7 декабря 2021 года в Индонезии выявили 4 258 076 носителей коронавируса.

За сутки от COVID-19 в Индонезии скончались 17 человек. C начала пандемии от COVID-19 умерли 143 893 жителя Индонезии.

Кроме того, побороть коронавирус в Индонезии за сутки смогли 420 человек. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4,1 млн жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии ввело запрет на новогодние празднования.

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