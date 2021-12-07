Москва, 7 декабря, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Индексация МРОТ составляет 8,5%, что приблизительно соответствует уровню инфляции, который в России ожидается по итогам 2021 года. заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

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«Отразится это изменение только на доходах тех, кто работает в государственных учреждениях или получает различные пособия. Частные же компании в основном в расчет данную единицу не принимают, ориентируясь при установке заработной платы на ситуацию на рынке труда.

Но даже для тех, чьи доходы в результате этого повышения вырастут, оно будет запоздалым — ведь в течение целого года цены росли, соответственно, и расходы увеличивались, а это никак не компенсировалось.

И сейчас, после очередного повышения, инфляция не остановится, то есть уже в первый месяц расчета по новому МРОТ его размер не будет соответствовать рыночным ценам.

Более логичным было бы индексировать размер МРОТ автоматически каждый месяц, или даже каждую неделю.

Тем более, что бухгалтерия сейчас уже везде ведется в электронном виде, то есть изменения в расчеты могут вноситься очень быстро», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал закон об повышении минимального размера оплаты труда с 2022 года до 13 тыс. 890 рублей.

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