Калуга, 7 декабря 2021, 15:38 — REGNUM Прогноз синоптиков, пообещавших Калужской области в ночь на 7 декабря сильный снег, сбылся, написал на своей странице в социальной сети городской голова Калуги Дмитрий Денисов.
С утра уборкой снега на улицах и площадях областного центра занимались 11 бригад и 43 машины снегоуборочной техники
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Согласно данным синоптиков, 8 декабря морозы усилятся. Днем будет —6 градусов, а ночью температура понизится до —11. В конце рабочей недели синоптики обещают до — 8 градусов днем и — 13 — ночью. Будет облачно, в середине недели возможны небольшие осадки.
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