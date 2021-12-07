Красногорск, , 15:27 — REGNUM Оперативный штаб по профилактике распространения коронавируса в Московской области 7 декабря распространил публикацию, содержащую к непривитым обращение «гнида».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида», — пост с таким текстом был размещен в телеграм-канала оперштаба. Высказывание содержалась на картинке, выдержанной в стиле плаката советского периода.

Отметим, что автором публикации выступил другой телеграм-канал. Оперштаб лишь репостнул, сопроводив критическим замечанием:

«Мы не одобряем грубость, но прививка от ковида сегодня — вынужденная необходимость».

Примечательно, что на эту публикацию обратили внимание другие ТГ-каналы, сочтя подобные оценки непривитых граждан оскорбительными.

«Козлами, баранами, идиотами, убийцами, антиваксерами непривитые граждане России уже были, теперь пришло время назвать их гнидами. Риторика «Партии Ковида» становится всё более забористее и забористее», — написал телеграм-канал «Сорок Сороков».

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