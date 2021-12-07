Москва, , 16:17 — REGNUM Французский сержант в отставке Стефан Шиоди в торжественной обстановке передал свою награду «Крест участника боевых действий» в дар российскому сержанту морской пехоты Северного флота Евгению Серге. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Стефан Шиоди и Евгений Серга Пресс-служба Минобороны РФ

«Для меня большая честь быть в составе делегации на территории России. Хотелось бы вручить данную награду моему российскому коллеге, который сражался в Сирии. Я, к сожалению, в Сирии в операциях участия не принимал, но для меня было большой честью сблизиться с российским военными, которые там были. Я считаю, что мы много можем достичь вместе в борьбе с терроризмом, который является по сути своей современной формой фашизма», — отметил на церемонии вручения Шиоди.

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Стефан Шиоди служил в сухопутных войсках Франции и был награжден «Крестом участника боевых действий». Прадед французского сержанта был офицером Российской императорской армии, был ранен на полях Первой Мировой войны. Евгений Серга принимал участие в выполнении боевых задач на территории Сирийской Арабской Республики. Награжден орденом Мужества.

Награда «Крест участника боевых действий» введена во Франции в 1930 году. На сегодняшний день ей награждают французских военных, принимавших участие в операциях за пределами Франции в течение более 120 суток, за участие в сражениях, а также потерю здоровья по время выполнения боевого задания или нахождения в плену.

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