Эребру, Швеция, 29 апреля, 2020, 13:07 — ИА Регнум. В Швеции в период установленных ограничений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции парикмахеры нашли способ предоставлять жителям услуги стрижки. Они просто решили делать это прямо на тротуарах улиц. Об этом 29 апреля сообщило шведское издание SVT Nyheter.

Камилла Нильссон управляет парикмахерской в Эребру. Вместе со своим коллегой она придумала, как все-таки можно помочь людям, подвергающимся риску заражения коронавирусом при посещении салона красоты в обычном порядке.

Поэтому они решили установить все необходимое прямо на улице, где любой желающий может воспользоваться услугами стрижки.

«Я нахожусь в зоне риска, поэтому мне это очень приятно», — поделился клиент Камиллы Йоран Якобссон, который с удовольствием воспользовался такой услугой.