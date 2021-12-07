Барнаул, , 15:20 — REGNUM В Алтайском крае муниципальные депутаты «Справедливой России — За правду» сообщают, что в муниципалитетах никаких обсуждений правительственных законопроектов о введении QR-кодов не проводилось. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщила в своём телеграм-канале депутат Алтайского краевого законодательного собрания Евгения Боровикова («Справедливая Россия-За правду»).

QR-коды Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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О том же самом написал сегодня телеграм-канал «Алтайские крайности»:

»Благовещенский и Михайловский районы, города Бийск, Рубцовск, Новоалтайск — никаких обсуждений не проходило. Обещанное — чуть ли не всенародное обсуждение закона — обернулось пшиком».

Однако чиновники уверяют, что большинство муниципалитетов поддержали законопроект. Евгения Боровикова таком результатам обсуждений не доверяет:

«Власть не выстроила каналы коммуникации для изучения реального общественного мнения. Единственная возможность для людей выразить свою позицию — обращаться к депутатам, писать им в социальных сетях, делать всё возможное, чтобы повлиять на принятие решения. Ко мне обращаются люди, которые выступают против закона о QR-кодах, но не было ещё ни одного человека, кто поддержал бы предложенный законопроект».

Также Боровикова пояснила, почему негативно относится к обязательному введению QR-кодов для всех жителей России:

«Считаю, что предложенный законопроект противоречит Конституции и не поспособствуют борьбе с COVID-19. Граждане Российской Федерации являются источником власти, а значит чиновники должны учитывать наше мнение. Вакцинация должна быть исключительно добровольной. Никто не имеет права оказывать давление и заставлять человека вакцинироваться. Выступаю против обязательных QR-кодов для жителей России».

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае обсуждение правительственных законопроектов о введении QR-кодов проходило кулуарно. Также поступили и в Алтайском краевом законодательном собрании, устроив опросное голосование. Его результаты будут известны 9 декабря.

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