Москва, , 15:27 — REGNUM Турне министра иностранных дел России Сергея Лаврова по странам Ближнего Востока и Северной Африки начнётся 12 декабря, сообщил 7 декабря замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

На 12 и 13 декабря, уточнил он, запланированы визиты Лаврова в Израиль, Палестину, Алжир и Марокко.

Так, в Марокко глава российской дипломатии встретится с властями королевства и примет участие в заседании Российско-арабского форума сотрудничества. Это мероприятие пройдёт на уровне глав МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров посетил Индию, где провёл переговоры со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

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