Москва, 7 декабря, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Сильный снегопад и гололедица ожидаются в Московской области 8 декабря. Об этом жителей региона предупредило МЧС РФ.

Снегопад

Сообщается, что в течение суток 7 декабря до 16:00 8 декабря в Подмосковье ожидаются сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега.

Кроме того, ожидается гололёд во второй половине дня 7 декабря, а также утром и днём 8 декабря. Автомобилистам рекомендовано воздержаться от поездок на личном транспорте.

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