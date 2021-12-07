Варшава, , 15:14 — REGNUM За последние сутки было зафиксировано 27 попыток незаконного пересечения границы Польши с Белоруссией со стороны нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Польши 7 декабря.

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«Это один из самых низких показателей уровня незаконного пересечения границы с начала миграционного кризиса», — говорится в сообщении Погранслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент Польши Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.