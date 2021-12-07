Москва, , 15:14 — REGNUM Во Владивостоке 6 и 7 декабря на площадке Дальневосточного Федерального Университета (ДВФУ) состоялась встреча руководителя профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрея Богданцева с педагогическим сообществом и студентами региона.

Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках нацпроекта «Образование». Подробности сообщает сайт rsv.ru.

Андрей Богданцев рассказал о проектах президентской платформы «Россия — страна возможностей», о конкурсе «Флагманы образования. Студенты» и перспективах, которые открываются перед участниками.

Принять участие в конкурсе «Флагманы образования. Студенты» могут учащиеся вузов и колледжей. 17 ноября в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие этого направления. Заявочная кампания уже идет и продлится до 15 января 2022 года. Заявки уже подали свыше 3 000 студентов вузов и колледжей России.

«Сейчас идут заявочные кампании профессионального конкурса «Флагманы образования» по направлениям школа, студенты и дополнительное образование. Нам важно знать, какие есть ожидания у участников конкурсов, у профессионального сообщества, у вузов, поэтому мы проводим такие встречи», — отметил руководитель профессионального конкурса «Флагманы образования» Андрей Богданцев.

В рамках встречи координатор проекта «Флагманы образования» Сергей Михайлов рассказал учащимся университета о студенческом треке конкурса «Флагманы образования. Студенты», провёл с ребятами кейс-сессию с разбором интересных педагогических ситуаций, а также ответил на их вопросы. Студенты активно включились в работу над кейсами.

7 декабря на площадке МБОУ «Гимназия №1» г. Владивостока Андрей Богданцев рассказал сотрудникам образовательных учреждений Владивостока о профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа». Презентация прошла в рамках ежегодного конкурса «Молодой специалист года — 2021», он проводится для молодых педагогов со стажем работы до 3 лет.

«Флагманы образования. Школа» — нацелен на руководителей первого и второго уровня, классных руководителей и учителей-предметников общеобразовательных учреждений. Сейчас идет заявочная кампания, которая продлится до 10 декабря.

На сайте проекта флагманыобразования. рф уже зарегистрировались более 34 тысяч человек, из них почти 350 представляют Приморский край.

Исполняющий обязанности начальника управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока Максим Кильчевский отметил:

«Я участвовал в педагогическом конкурсе президентской платформы «Россия — страна возможностей» и понимаю, что это прекрасный шанс педагогам раскрыть себя, проявить свой талант, заявить о себе. Важно, что в этом году в состав команды входят представители администраций школ. Уверен участие в конкурсе будет способствовать укреплению командного духа и достижению высоких результатов».

Целью конкурса является выявление и поддержка талантливых управленцев системы образования, обладающих высоким уровнем лидерских качеств.

Для подачи заявки на конкурс необходимо собрать команду в составе четырех сотрудников одной общеобразовательной организации: руководителей первого и второго уровня, классных руководителей, учителей-предметников.

После регистрации участникам предстоит пройти дистанционное тестирование (тест общих знаний, функциональная грамотность и управленческие навыки). Затем пройдут очные полуфиналы в 8 федеральных округах России. В финале встретятся 100 команд-победителей по итогам полуфиналов.

Призеры получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в кадровый резерв, посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны, а также получить подарки от партнеров конкурса.

В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные сотрудники образовательных организаций, так и имеющие небольшой стаж.

Как сообщало ИА REGNUM, профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».