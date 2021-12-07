Учалы, Башкирия, 7 декабря, 2021, 15:42 — ИА Регнум. В рамках благотворительной деятельности АО «Учалинский ГОК» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) построил в городском микрорайоне «Рудник» детскую спортивную площадку и фельдшерско-акушерский пункт. Сегодня состоялась торжественная передача социальных объектов Учалинской центральной городской больнице и администрации ГП г. Учалы.

Фото: пресс-служба Учалинского ГОКа

«Участие в решении социально-экономических проблем района и города для Учалинского ГОКа — обычная практика, обусловленная принципами корпоративной социальной ответственности УГМК. В этом году благодаря эффективной работе коллектива комбината мы реализовали два крупных социальных проекта, пусть они служат долго, обеспечивая жителей качественной медико-санитарной помощью и безопасным детским отдыхом», — поздравил жителей микрорайона директор АО «Учалинский ГОК» Закария Гибадуллин.

Фото: пресс-служба Учалинского ГОКа

Место для расположения блочно-модульного ФАПа руководство больницы и администрации города определило рядом с местной школой. Учалинский ГОК произвел на земельном участке полный комплекс строительных работ: участок был распланирован, отсыпан скальным грунтом и щебнем, заасфальтирован. Построен фундамент под блочно-модульное здание, к которому подведены необходимые коммуникации. Сама конструкция здания изготовлена на заводе, доставлена на место и собрана из готовых модулей.

Фото: пресс-служба Учалинского ГОКа

В фельдшерско-акушерском пункте общей площадью 63 м2 есть кабинет приема, процедурный и смотровой кабинеты, помещение ожидания, санузел с доступом маломобильных групп населения, помещение для хранения медикаментов, помещение для персонала. ФАП полностью оснащен необходимой мебелью и оборудованием.

«До конца года мы подготовим лицензию, по ее получению ФАП официально начнет свою работу. Здесь будет организован первичный прием фельдшера с возложением обязанностей врача для 3200 человек взрослого и 800 детского населения микрорайона», — рассказал заместитель главного врача Учалинской ЦГБ Арслан Файзуллин.

Фото: пресс-служба Учалинского ГОКа

На спортивной игровой площадке строительные работы тоже завершены. Территория разделена на три зоны: мини-футбольное поле, площадку для баскетбола и волейбола и площадку для игрового комплекса, вокруг которой разместилась беговая дорожка. Обе площадки для игры с мячом огорожены современной металлической сеткой. Пока на всех трех зонах уложено только асфальтовое покрытие, а мягкое резиновое появится не раньше весны — с установлением теплой и сухой погоды.

«Все, наверное, помнят, что здесь была единственная горка, которая каждую весну тонула в воде. Теперь на площадке разместились и игровые формы, и спортивный инвентарь, и тренажеры, — словом, в этой части микрорайона появился целый многофункциональный комплекс для детей любого возраста, что очень радует. Хочу поблагодарить руководство Учалинского ГОКа и УГМК за реализацию подобных социально-направленных проектов», — отметил глава администрации ГП г. Учалы Ильмир Газизов.

Фото: пресс-служба Учалинского ГОКа

«Мы безусловно очень рады, огромное спасибо Учалинскому горно-обогатительному комбинату за такой подарок нашему микрорайону! Остается лишь пожелать, чтобы все, кто сюда будет приходить, ценили чужой труд и бережно относились к игровому комплексу», — сказала Алсу Фомина, жительница микрорайона «Рудник».

Всего на строительство ФАПа и детской спортивной игровой площадки Учалинский ГОК направил более 18,5 млн рублей.