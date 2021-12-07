Москва, , 15:12 — REGNUM В студии Российского общества «Знание» сегодня, 7 декабря, подведены итоги XVIII всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», реализуемого в рамках нацпроекта «Образование». Как сообщает сайт rsv.ru, названы имена 250 авторов лучших молодежных проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий.

В 2021 году всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» проводился уже в 18 раз. Основными тематическими линиями XVIII сезона конкурса стали наука, технологии и космос, что приурочено к 60-летию первого полета Ю.А. Гагарина в космос. А всего в завершившемся сезоне проекта было 18 тематических номинаций, охватывающих большинство областей социально-экономического развития страны.

В мероприятии подведения итогов XVIII всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» приняли участие представители федеральных министерств, ведомств, образовательных организаций и партнеров, курирующих номинации проекта. Поприветствовал победителей заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов:

«Будущее нашей великой страны, перспективы ее развития, достижения, позиции на мировой арене всецело связаны с молодым поколением, уровнем образованности, готовностью к самосовершенствованию, применению на практике своих талантов и знаний. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин лично уделяет большое внимание поддержке и развитию детей и молодежи.

Благодаря этому создаются площадки, реализуются многочисленные проекты, позволяющие раскрывать и развивать колоссальный созидательный потенциал одаренных и активных юных граждан. Безусловно, всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» — один из таких проектов. За годы своего проведения он стал ярким примером внимательного отношения к вопросам формирования нашего будущего и интеллектуального потенциала».

Организационный комитет конкурса в 2021 году возглавил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. В своем приветственном слове к победителям он отметил:

«В 2021 году конкурс проводится в рамках Года науки и технологий, что и стало его главной тематической линией. Мы получили интересные проекты и разработки в сфере цифровых технологий, защиты интеллектуальной собственности, популяризации научно-исследовательской деятельности среди молодежи.

Особенно важно, что в методологии Конкурса заложено формирование молодых управленческих команд, междисципллинарных коллективов, которые в дальнейшем могут стать основой развития российских территорий. Уверен, что проекты, представленные участниками и победителями Конкурса, внесут значимый вклад в развитие российской науки».

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров подвел итоги сезона:

«Уже в третий раз конкурс проходит в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». И мы видим, как растет интерес к проекту не только среди жителей России, но и среди граждан других стран. Так, в 2021 году свои идеи и проекты представили 91 147 участников из всех регионов России и 24 иностранных государств, в числе которых Республика Беларусь, Казахстан, Литва, США, Великобритания и многие другие. А победителями по итогам XVIII сезона стали 250 человек — ровно в 2 раза больше, чем в предыдущем году.

В два раза больше молодых людей — школьников и студентов, представителей общественных объединений, ученых и педагогов-новаторов — получат поддержку своих инициатив от партнеров конкурса и самой платформы. Я говорю о грантах на реализацию своих проектов, стажировках и практиках в крупнейших компаниях, возможности получения дополнительного образования и других ценных призах».

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс «Моя страна — моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».