Москва, 7 декабря, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что сообщения западных СМИ о новых антироссийских санкциях и в том числе — ограничивающих конвертирование рубля, являются «небылицами» и «несусветной чушью». Он заявил об этом 7 декабря журналистам.

Roscongress.org Герман Греф

«Ну это просто небылица какая-то, чушь несусветная. Это невозможно запретить, это невозможно исполнить. Знаете, мне кажется, журналистам из Bloomberg иногда нужно выходить на божий свет, потому что, видимо, они пересидели в офисе, если они такие прогнозы делают», — сказал он.

При этом Греф отметил, что такого рода прогнозы, по его мнению, способны напугать даже самих прогнозирующих.

«Не хочу даже комментировать, под этим нет никакого реального основания. Никогда не слышал, что кто-то планирует подобное. Но если даже захотят сделать, то сделать это просто невозможно», — добавил глава Сбербанка.

Как передавало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg сообщило, что американские и европейские партнёры России могут вскоре ввести санкции против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и речь идёт об ограничении конвертации рублей в доллары, а также другие иностранные валюты в случае, если Россия решит вторгнуться на Украину.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.