Сеул, 7 декабря 2021, 15:09 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провел 7 декабря телефонные переговоры со специальным посланником США по Ирану Робертом Мэлли. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
По их словам, представители двух стран обсудили ход переговоров по иранской ядерной сделке (СВПД), возобновившихся в конце ноября в Вене.
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Чхве Чжон Гон в очередной раз отметил, что правительство Южной Кореи продолжит дипломатические усилия по возобновлению сделки, а также подчеркнул необходимость решения вопроса об иранских активах, замороженных в банках Южной Кореи.