Сеул, , 15:09 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провел 7 декабря телефонные переговоры со специальным посланником США по Ирану Робертом Мэлли. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, представители двух стран обсудили ход переговоров по иранской ядерной сделке (СВПД), возобновившихся в конце ноября в Вене.

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Чхве Чжон Гон в очередной раз отметил, что правительство Южной Кореи продолжит дипломатические усилия по возобновлению сделки, а также подчеркнул необходимость решения вопроса об иранских активах, замороженных в банках Южной Кореи.