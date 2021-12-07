Москва, , 15:09 — REGNUM Сборная России по биатлону определилась с составом на «Рождественскую гонку». Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

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В составе сборной России в гонке примут участие Матвей Елисеев и Евгения Буртасова. Они являются действующими победителями соревнования.

Отмечается, что в аналогичном формате состоится юниорская гонка, в которой российскую команду представят Михаил Первушин и Полина Плюснина.

Напомним, «Рождественская гонка» пройдёт 28 декабря на стадионе футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене (Германия).