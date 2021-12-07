Москва, , 15:09 — REGNUM Отключение России от SWIFT, конечно, стало бы крайне неприятным событием для банковского сектора и России в целом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Игорь Додонов.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«В нашей стране в настоящее время существует собственная Система передачи финансовых сообщений (СПФС), к которой подключены все российские банки и ряд банков из ЕАЭС. И в случае отключения от SWIFT банки перейдут на российскую систему.

Однако для международных платежей она не сможет стать полноценной заменой, поэтому возникнут серьезные проблемы. Конечно, катастрофы не произойдет, и эти проблемы будут решаться.

Тем не менее, отключение от SWIFT будет означать удорожание и замедление финансовых транзакций, поскольку для обхода ограничений, вероятно, понадобятся какие-то дополнительные действия, дополнительные посредники.

При этом создание и переход на какую-то альтернативную систему в обозримом будущем выглядят маловероятными, так что стране придется приспосабливаться к новым, не самым благоприятным условиям ведения международных расчетов.

Между тем, полагаю, что целью возобновившихся разговоров об отключении России от SWIFT является усиление американской позиции в ходе предстоящих переговоров Байдена и Путина, и дело не пойдет дальше угроз.

Поскольку от этого сильно пострадают международные контрагенты РФ — европейский и американский бизнес. Да и для самой SWIFT отключение России будет грозить как финансовым, так и репутационным ущербом, учитывая, что страна находится в тройке крупнейших эксплуатантов этой системы», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что США и Европейский союз рассматривают санкции, направленные против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций.

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