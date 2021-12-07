Уфа, , 15:10 — REGNUM Женщину заподозрили в оставлении в опасности 11-месячного ребенка в Башкирии. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, днем 3 декабря текущего года фигурантка уголовного дела присматривала за 11-месячной племянницей при этом находилась в нетрезвом состоянии.

«По собственной неосторожности выронила ребенка из окна первого этажа на улицу на снежный покров. Несмотря на то, что ребенок остался на улице без верхней одежды в зимнюю и снежную погоду при температуре воздуха — 1 градус, не имея возможности принять меры к самосохранению в виду возраста, подозреваемая не приняла каких-либо мер к оказанию ему помощи и вскоре уснула», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что девочку нашла ее мать примерно через 20 минут и обратилась к медикам за помощью. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

По данным фактам в отношении 54-летней жительницы г. Уфы было возбуждено уголовное дело по признакам оставления в опасности. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается.