7 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Делегация японских политиков в очередной раз почтила память милитаристских преступников в храме Ясукуни в годовщину атаки на Перл-Харбор, вызывав возмущение китайских властей и пользователей Сети.

Цинь Шихуан, , 15:30 — REGNUM Девяносто девять членов межпартийной группы японских парламентариев коллективно посетили 7 декабря храм Ясукуни в Токио. Пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что 80 лет назад в этот день Япония напала на Перл-Харбор и развязала войну на Тихом океане. По его словам, этот громкий визит японских высокопоставленных лиц в Ясукуни был преднамеренной провокацией. Китай решительно выступает против этого. Япония должна встретиться лицом к лицу с историей агрессии и глубоко задуматься над ней, а также провести четкую черту под милитаризмом.

Взрыв Шоу (USS SHAW) во время японской атаки Перл-Харбора, 7 декабря 1941

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo выразили свое возмущение поведением японских политиков под соответствующей публикацией паблика газеты «Жэньминь жибао». Не в последнюю очередь потому, что в храме Ясукуни почитаются признанные военные преступники, ответственные за убийства мирных жителей Китая и китайских военных.

«Японские парламентарии, посещающие туалеты с призраками, должны быть осуждены», — издевательски и с негодованием заявил «Дневник Банджу».

«День памяти атаки на Перл-Харбор, а США ничего не собираются по этому поводу делать?» — с негодованием спросил «Семь чистых листьев».

Атака на Перл-Харбор. 1941

Многие комментаторы сочли вопрос вполне резонным, поскольку японские политики своими действиями фактически бросают вызов США и демонстрируют свое презрение, как «непослушные невежественные дети».

«Главный враг США сейчас — это Китай. Даже если Япония снова атакует Перл-Харбор, США будут вести разборки с Китаем», — уверен «Ягненок в облаках».

«Собаки иногда кусают своих хозяев», — заключил Ванцинюй.

«Можно сказать одно, я думаю, это санкционировано США, они намеренно проверяют позицию Китая», — предположил пользователь «Без репетиции».

«Япония — это страна, которая напала на нас и убивала нас, а Соединенные Штаты были страной, которая сбросила две атомные бомбы на Японию. Может, менталитет такой же?» — задался вопросом комментатор 8282.

«Глубоко подозреваю, что это США и Япония обсуждали вместе. Японские волки вместе с Соединенными Штатами все это подготовили заранее», — добавил другой пользователь.

Некоторые предположили, что целью США является сдерживание Китая, и для этого все средства хороши, включая возрождение и подогревание японского милитаризма. Поэтому американские политики «держат один глаз открытым, прикрыв при этом другой».

ВМС США и Японии Navy.mil

Отметим, что храм Ясукуни в Токио представляет собой синтоистское святилище, где проходят религиозные церемонии. Особенностью его является то, что в нем поклоняются душам воинов, павших за Японию и императора, а его верховным божеством является сам император. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ неоднократно посещал этот храм и совершал там ритуальные приношения жертв, что вызывало возмущенную реакцию официальных китайских властей. Особое негодование вызывает почитание японских милитаристов, которые пришли в 30-е годы на китайскую землю истреблять и завоевывать, осуществляя акты ничем не оправданной жестокости, ничем не отличимой, а то и превосходящей ту, что осуществляли немецкие нацисты.

Напомним также, что нападение японских войск на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор во время Второй мировой войны состоялось 7 декабря 1941 года. Официально это нападение стало поводом для вступления США в войну на Тихоокеанском театре.