Курск, , 15:04 — REGNUM Депутаты Курского городского собрания на заседании 7 декабря приняли отставку мэра Виктора Карамышева, сообщили «Курские известия».

Курск Георгий Долгопский

Временно исполняющим обязанности главы города назначен вице-мэр Николай Цыбин. Конкурс на замещение должности мэра Курска должен пройти до 7 июня 2022 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор Роман Старовойт 6 декабря объявил о создании новой должности вице-губернатора, который будет отвечать за взаимодействие с федеральными органами. Этот пост займёт Александр Чуркин, а его освободившуюся должность глава региона предложил занять Виктору Карамышеву. Он будет курировать блок образования, науки, культуры, молодёжной политики и спорта.

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