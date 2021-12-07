Ярославль, , 15:22 — REGNUM В Ярославле оглашён обвинительный приговор водителю, который в июле 2021 года наехал на коляску с четырёхлетним ребёнком. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

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ДТП произошло 7 июля на улице 1-я Жилая. В результате аварии ребёнка госпитализировали, 25-летний водитель попытался скрыться с места аварии, но был задержан очевидцами. Прав у молодого человека не было, к тому же он был пьян.

«Приговором Ленинского районного суда города Ярославля от 6 декабря 2021 года подсудимый признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 2 года», — рассказали в судебной пресс-службе.

Так же с виновника ДТП взыскали компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей и расходы на лечение ребёнка в сумме 50 тысяч 380 рублей.

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