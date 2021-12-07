Москва, 7 декабря, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Представители сайта по поиску недвижимости ЦИАН запретили публиковать в сервисе объявления о сдаче жилья «только славянам». Пользователи Сети активно обсуждают это решение 7 декабря.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Ключи от квартиры

Владельцы аккаунтов Twitter жалуются, что запрет ничего не изменит, но при этом мигранты и ассимилировавшиеся люди будут впустую тратить своё время и время арендодателей. Многим формулировка «сдам только девушкам» также показалась сексистской и оскорбительной.

«Ожидание: Мы запретили сдавать квартиры «только славянам», чтобы избежать расизма. Реальность: Я Инад, остался по-прежнему чуркой и без помещения, также отнявший не только своё время на путь, но и арендодателей, тем что нагло повёл себя своим существованием», — поделился мнением Инад аль-Хиляф ан-Казани.

«И смысл? От этого арендодатели не перестанут быть ксенофобами, расистами, националистами, дискриминаторами. ЦИАН просто с себя ответственность снял», — считает пользователь чуккаа Выдра.

«Кажется, опять борются со следствием вместо причины. Да и не борются на самом деле — ЦИАН ввел новое правило под влиянием листинга на фондовой бирже. Короче, для мигранта от запрета ничего не изменится, а озлобленность ксенофобов только вырастет», — предполагает Sergey Korol.

«Для меня вот это решение подсветило, что ЦИАН сексисты. Против «только для девушек» они ничего не имеют», — отметил пользователь 888.

«Будет вообще отлично, если на ЦИАНе (и не только) запретят сдавать жильё «только девушкам», а то ведь это дискриминация похуже расовой», — пишет пользователь непосредственно адек.

ИА REGNUM напоминает, что 6 декабря 2021 ЦИАН года изменил правила публикации объявлений на сайте. «…объявления не должны содержать изложенные в любой форме предпочтения, основанные на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки, как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание)», — говорится в телеграм-канале платформы.