Чебоксары, , 15:00 — REGNUM В Чувашии будет «переписан указ», предусматривающий введение ограничений в условиях пандемии в коронавируса. В том числе в документе введут запрет в отношении предприятий общепита о работе в новогоднюю ночь. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее решение принято сегодня, 7 декабря, на заседании регионального оперативного штаба.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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В ходе обсуждения заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Чувашии Вера Головач предложила приостановить работу предприятий общественного питания в новогоднюю ночь, то есть с 23:00 часов 30 декабря 2021 года до полудня 1 января 2022 года.

«Соглашаемся с ограничением, но при этом оставляем право за собой ввести дополнительные расширения по этим ограничениям по отдельным муниципальным образованиям, если будем видеть ухудшение ситуации», — поддержал глава Чувашии Олег Николаев.

Он пояснил, что оперштаб ещё будет собираться в декабре, но в настоящее время была «задача заблаговременно предупредить, дать чёткий сигнал бизнесу».

«Хочется сказать, что проведение массовых мероприятий мы считаем невозможным в эти новогодние дни, у нас действуют ограничения, введённые указом главы и они должны, мы считаем, оставаться в силе», — отметила также Вера Головач.

Но в то же время в управлении считают допустимым проведение мероприятий и постановок в театрально-концертных учреждениях республики при условии QR-допусков. Что касается новогодних мероприятий в школах и детсадах, то в ведомстве предложили их проводить «в группах и классах» в присутствии «только вакцинированных или переболевших» ковидом родителей.

Данные предложения не вызвали дискуссий. Помимо этого, Олег Николаев поручил вице-премьеру — министру экономики Дмитрию Краснов в части введения QR-кодов в супермаркетах:

«Прошу изучить опыт регионов по допуску в крупные продовольственные магазины по QR-кодам и давайте посмотрим аналогичное использование соответствующего подхода в Чувашской Республике».

Руководитель региона также поручил «переписать» указ об ограничительных мерах и внести все действующие и принятые 7 декабря решения:

«В виду того, что мы много раз вносили изменения в указ, у меня предложение переписать его полностью и новый указ опубликовать сегодня, чтобы мы в едином документе прочитали все ограничения».