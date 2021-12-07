Кишинёв, 7 декабря, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Сообщение о заложенной «бомбе» в администрации президента Молдавии оказалось ложным. Об этом 7 декабря сообщила журналистам пресс-секретарь полиции Кишинёва Наталья Стати.

Телефонный терроризм

«Звонок поступил на телефон единой службы 112, где мужчина сообщил, что у него есть некоторая информация, что знает человека, который изготавливает на дому взрывные устройства. Он предположил, что одно из них находится в здании администрации президента», — сказала Стати.

Он сообщила, что звонившего нашли. Им оказался мужчина, который состоит на учете психиатра. До этого он уже делал подобные сообщения.

Напомним, сообщение о «минировании» здания администрации президента поступило утром 7 декабря. Район оцепили силовики, здание проверили сапёры.