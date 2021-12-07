7 декабря 2021 | Время чтения 5 мин

В Минтрансе, работая над «Транспортная стратегией Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года», опираются на чуждые нашей стране политические концепты.

Игорь Свирин, , 16:41 — REGNUM



Поток машин Иван Шилов © ИА REGNUM

Правительство РФ утвердило «Транспортную стратегию Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года». Как и положено в таких документах, его авторы обещают «повысить», «улучшить», «увеличить» и «развить». Вот только методы, которыми будет достигаться всеобщее благоденствие, заставляют усомниться в искренности объявленных в преамбуле целей.

Уже то, что авторы на первых страницах прямо указывают на принятую в 2015 году Генассамблеей ООН декларацию о целях устойчивого развития, к реализации которой и приступили в 2020 году, назвав всё это 10-летием действий, и жестко привязывают к ней стоящие перед ними задачи, многое говорит об авторах доморощенной стратегии. О политическом концепте «устойчивое развитие», в рамках которого, в частности, разыгрывается «климатическая повестка», сказано не мало. Тем интереснее будет читать документ.

Москвичи и пешеходы, и автомобилисты по чем свет ругают мэрию, а зря. Оказывается, столичное начальство всё делает правильно, строго в рамках принятой на конференции ООН в 2016 г. «Новой городской повестки».

В Минтрансе только заявляют: «В городском транспорте — приоритизация общественных пространств и пешеходных зон (в населенных пунктах с подходящими климатическими условиями — выделенных полос для велодвижения и средств индивидуальной мобильности) в ущерб улично-дорожной сети для личного транспорта, повышение доли рельсового магистрального транспорта в общем объеме перевозок, перевод наземного городского транспорта на новый экологичный низкопольный подвижной состав и запуск персонализированных автобусных перевозок по запросу, развитие интеллектуальных транспортных систем, систем оплаты проезда и мобильных приложений».

Общественный транспорт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

А в Москве уже всё работает: автомобилистов изводят как класс, ООПТ превращают в рекреационные зоны с шашлычными и аттракционами, метро строится, невзирая на протесты тех, кто боится потерять от такого соседства свое жилье, а уж про велодорожки и говорить нечего. Необходимо признать, что и регионы подтягиваются, может, не так масштабно, но лиха беда начало. А что же там с автомобилистами, и причем тут экономика совместного использования. Сейчас разберемся, но сначала один любопытный прогноз.

«Российская газета» поделилась прогнозом швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse на то, как должны будут жить европейцы при «развитой зелёной повестке», чтобы сохранить углеродный след на одного человека в размере 2,9 тонны СО2 в год, как то и предписывает Парижское соглашение:

« Гигиена и питание:

душ 3 раза в неделю, по 8 минут;

машинная стирка 2 раза в неделю, по 1 часу;

курятина 2 раза в неделю по 100 грамм (10,4 кг в год);

сыр 1 раз в неделю 25 грамм (1,3 кг в год);

кофе запрещён.

Спорт и развлечения:

занятия на беговой дорожке в спортзале — 3 раза в неделю по 30 минут;

просмотр ТВ или интернет-пользование — ежедневно по 2 часа;

компьютерные игры/видеоигры запрещены.

Покупка одежды:

2 пары джинсов и 3 рубашки ежегодно.

Путешествия:

1 авиаперелет ежегодно эконом-классом;

5000 км ежегодного проезда на электрическом транспорте».

Выше было сказано, что авторы стратегии «за всё хорошее и против всего плохого», а Россия — полноправный участник данной конвенции. А как чиновники выполняют международные обязательства, наглядно видно по реализации антиковидных рекомендаций ВОЗ в нашей стране.

Вот мы и подошли к автомобилистам. Автомобильный транспорт является одним из основных загрязнителей воздуха и создания парниковых газов. На него приходится 61% выбросов. Автомобили старые, низкого экологического класса, 55% автопарка РФ не соответствует стандарту выбросов Евро-3. Безусловно, это весь наличествующий транспорт. Поэтому декарбонизации именно он в первую очередь и подвергнется.

Пробка Дарья Драй © ИА REGNUM

Если в отношении грузовиков и автобусов авторы указывают, что при экономической и социальной необходимости государство будет разрабатывать меры поддержки, то в отношении владельцев личного транспорта намерения конкретны и недвусмысленны.

«Личный автомобиль является главным источником загрязнения воздуха в крупнейших агломерациях, на который приходится более чем 30% общего объема выбросов в атмосферу, в г. Москве — более 90%. Основными вредными веществами, создаваемыми движением автомобильного транспорта, являются взвешенные частицы (PM2.5−10), оксиды азота (NOx) и серы (SO2) и др. Использование более экологичных автомобилей позволяет решить проблемы с выбросами некоторых вредных веществ, например, существенно сократить выбросы оксидов азота.

Тем не менее полностью проблему загрязнения путем обновления автопарка решить невозможно, в том числе потому, что до 82% выбросов взвешенных частиц происходит не из выхлопных газов, а за счет стирания дорожного покрытия и составных частей автомобиля. Таким образом, развитие общественного транспорта в крупных городах (в первую очередь для обслуживания маршрутов «периферия — центр») с одновременными ограничениями на использование личных автомобилей для сокращения негативного воздействия на окружающую среду является безальтернативным».

После того как «безальтернативно ограничат», в Минтрансе пересадят всех на мобильный транспорт. Признаться, все, кто хотел на самокаты и велосипеды, давно пересели. В свою очередь, хотелось бы предложить авторам стратегии сменить деловые костюмы и машины с мигалками на что-то попроще и попробовать припарковаться у больницы, вокзала, школы или детсада — в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и далее везде.

Помнится, что об упоминаемых в документе Минтранса связанности городов, увеличении количества маршрутов и замене автобусов говорил в своей предвыборной программе президент Владимир Путин. Известно, что «обещанного три года ждут», вот, наконец, стратегия появилась, и, глядишь, недалек тот час, когда приступят к ее реализации.

Свежо предание, да верится с трудом, а вот во что верится, так это в то, что в угоду декарбонизации миллионы наших сограждан «безальтернативно ограничат» и тем самым оставят без средств к существованию, а также лишат мобильности — попробуй в райцентре тысяч на 10 населения сходить за хлебушком или к врачу и в аптеку.

Остановка общественного транспорта по дороге в село Ольга Кардашова © ИА REGNUM

И всё же, причем тут экономика шеринга? Действительно, о подобном не пишут в международных декларациях, но зато открыто говорят фронтмены климатического алармизма от респектабельного Клауса Шваба до самых оголтелых «зеленых» и разнузданных леваков с феминистками. А говорят они о том, что землю нужно спасать, а спасти можно, только отказавшись от личного авто, дома, поездки в отпуск, к родным или в путешествие.

Еще мы вряд ли убережемся от потепления, если не откажемся от натуральной белковой пищи, выращивания определенных растительных культур. Коровы оставляют такой большой углеродный след, что занимающаяся осознанным потреблением европейская молодежь вместо натурального молока давно перешла на растительное.

Можно понять, с какими целями в продвижении подобных тем участвуют представители правящего класса. Сомневаюсь, что подобная борьба за экологию — а данная стратегия не что иное, как эта самая борьба с потеплением и исчерпанием ресурсов, — нужна России и ее народам.