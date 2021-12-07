Варшава, , 14:57 — REGNUM К 7 декабря очередь из фур на границе Белоруссии и Польши выросла до примерно 5 тысяч транспортных средств. Об этом сообщила пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская в эфире Polskie Radio.

Флаги Белоруссии и Польши Ia-centr.ru

По словам Михальской, причина очереди кроется в миграционном кризисе на границе.

«Пограничникам приходится тщательнее проверять каждую въезжающую фуру. Они сосредоточены на предотвращении попыток нелегального проникновения в Польшу мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки», — отметила она.

Пресс-секретарь добавила, что ситуацию усугубляют и наступающие праздники.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.