Киев, 7 декабря, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Ходатайство украинского прокурора о задержании бывшего прокурора Крыма и нынешнего посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской, которую на Украине подозревают в государственной измене, удовлетворил Киевский апелляционный суд. Об этом 7 декабря говорится в сообщении пресс-службы суда.

Crimea.gov.ru Наталья Поклонская

Уточняется, что 6 декабря суд рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры на решение следственного судьи Шевченковского районного суда Киева от 27 сентября, отказавшего в удовлетворении ходатайства о разрешении задержать Поклонскую.

«Удовлетворено ходатайство прокурора офиса генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемой гражданки П. (Поклонской — ред.) с целью ее привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — отмечается в сообщении на сайте суда.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.