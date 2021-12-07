Москва, , 14:54 — REGNUM Давление на Россию со стороны недружественных сил в США и Европе, имеющие своей целью ослабить стабилизирующую роль России на мировой политической арене, носят постоянный характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Санкции

«В этом смысле, сам факт создания вокруг нашей страны негативного информационного поля, на основе абсурдных умозаключений, не представляет собой ничего нового.

В тоже время, явно прослеживаются попытки посредством жесткой риторики, создать иллюзию экономической неустойчивости российской хозяйственной системы.

Отечественна экономика, уже на протяжении семи лет, демонстрирует свою стабильность, несмотря на постоянные санкции. Кроме того, любое существенное ограничение, направленное против России ударит по ведущим экономикам мира, причем с усиливающимся эффектом.

Попытки усложнить жизнь ведущим банка посредством запрета расчетов в ключевых международных валютах автоматически скажется на всей системе мировых платежей.

Затраты на промежуточные конвертации российской денежной единицы для расчетов в Европе (основного торгового партнера России), приведут к нарастанию издержек обращения, обострив и без того непростую ситуацию в странах Евросоюза, связанную с постоянным инфляционным давлением на экономику Старого Света. В этом смысле, для наших европейских контрагентов, вариант ограничения расчетов в своей валюте абсолютно неприемлем.

Разумеется, теоретически США могут запретить платежи для наших структур в долларах через свои банки. Но, учитывая, что доля Штатов в российском внешнеторговом обороте занимает чуть более 4%, вряд ли это нанесет фатальный удар по российской экономике.

Конечно, значительная доля экспортно-импортных операций нашей страны осуществляется пока еще в американской валюте. В этом смысле, удорожание конверсионных операций для расчетов по внешним контрактам неизбежно, что опять же усилит общий финансово-хозяйственный дисбаланс в мире.

Радикальной мерой может стать гипотетическая возможность отключения наших банков от SWIFT. Однако, даже эта призрачная угроза не способна остановит расчеты, которые вполне могут осуществляться в Европе, через платежную систему ЕЦБ, а в Азии посредством Китайской международной платежной системы. Конечно, это менее удобно, но заплатить придется всей мировой экономике.

В целом же, любые радикальные меры со стороны США или Евросоюза, направленные на ограничение зарубежных расчетов российских финансовых (или иных) структур, окажут крайне негативное влияние на работу всего мирового хозяйственного механизма.

Экономика Европы, едва оправившаяся после нескольких волн пандемии, рискует оказаться в рецессии, не справившись с «инфляцией издержек».

В тоже время и США, с одной стороны, ослабят позиции доллара, в качестве главной мировой валюты, а другой стороны, нанесут удар по своему основному торговому и политическому партнеру — Евросоюзу.

Таким образом, ограничение международной деятельности российских финансовых институтов выглядит маловероятным, противореча основам мировой системы хозяйствования.

Здравый смысл, основанный на экономическом мышлении, неизбежно окажется сильнее геополитического мифотворчества», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, США и Европейский союз рассматривают санкции, направленные против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций.

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