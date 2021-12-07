Томск, , 14:54 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин освободил от должности своего заместителя по внутренней политике Сергея Ильиных. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной администрации.

Администрация Томской области Илья Борило © ИА Красная Весна

Ильиных завершил свою работу в администрации Томской области 7 декабря. По словам Жвачкина, эта работа «была нелёгкой».

«Во многом я ему благодарен, но сейчас время перемен», — прокомментировал Жвачкин.

Функции внутриполитического заместителя переданы вице-губернатору по территориальному развитию Анатолию Рожкову. Он будет совмещать две должности.

Комментируя своё увольнение, Ильиных отметил, что у него имеются «субъективные и объективные причины оставить должность».

»Субъективная, личная причина в том, что эта работа требует больших эмоциональных затрат, постоянного поиска компромисса в зачастую неразрешимых противоречиях. Объективная причина в том, что в преддверии нового электорального цикла внутриполитический блок должен быть полностью обновлен», — сказал он.

Ильиных добавил, что у Томской области будет новый секретарь отделения «Единой России», новый руководитель регионального исполкома партии, новый куратор внутриполитического блока.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Ильиных являлся заместителем губернатора Томской области по внутренней политике с 2015 года.

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