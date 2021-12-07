Вашингтон, , 14:54 — REGNUM Для предотвращения новой холодной войны России и США Вашингтону следует проявить к Москве уважение и попытаться понять ее, об этом заявил почетный профессор Вустерского государственного университета Джозеф Престон Баратта 7 декабря в статье, вышедшей в Responsible Statecraft.

В нынешних условиях власти России не занимают агрессивных позиций, напротив, Москва выступает за «предсказуемость и стабильность» своих отношений с Западом, а также больше «уважения к России» в рядах великих держав, на что указывало послание президента страны Владимира Путина Федеральному собранию от 21 апреля. В нем российский лидер выступает против направленной в отношении России «практики политически мотивированных, незаконных санкций в экономике» и «грубых попыток одних силой навязать свою волю другим». Тем не менее в нем же он указывает на возможность построения Общего европейского дома региональной безопасности.

«Наши общие проекты в рамках Евразийского экономического союза нацелены на то, чтобы обеспечить рост экономики и благосостояния граждан. При этом здесь появляются новые интересные направления, такие как развитие транспортно-логистических коридоров. Уверен, они станут надёжными инфраструктурными каркасами большого евразийского партнёрства. Российские идеи этого широкого открытого объединения уже осуществляются на практике, в том числе за счёт сопряжения с другими интеграционными процессами», — указывал Путин.

На этом фоне, отмечает автор, особенно актуален вопрос, каким же образом нужно восстановить уважение к России.

«Мы можем признать, что со стороны Запада также имеют место провокации и акты агрессии, как, скорее всего, будущий саммит демократий будет воспринят в Москве и в других местах», — подчеркнул Баратта.

Напротив, Запад мог бы попытаться понять Россию, для которой крайне важна централизация власти для обеспечения собственной безопасности на обширной евразийской равнине. Кроме того, Запад мог бы увидеть в России партнера, а не противника.

«Мы можем попросить «щедрости» со стороны европейских лидеров, например, вернуть Россию в Большую восьмерку, вместо того, чтобы продолжать наносить ущерб ее народу санкциями», — предложил американский эксперт.

«Новой холодной войны с Россией можно избежать. Мы можем принять предложение Путина найти способ сотрудничества с его Евразийским экономическим союзом», — заключил он.