Вашингтон, 7 декабря 2021, 14:54 — REGNUM Для предотвращения новой холодной войны России и США Вашингтону следует проявить к Москве уважение и попытаться понять ее, об этом заявил почетный профессор Вустерского государственного университета Джозеф Престон Баратта 7 декабря в статье, вышедшей в Responsible Statecraft.
В нынешних условиях власти России не занимают агрессивных позиций, напротив, Москва выступает за «предсказуемость и стабильность» своих отношений с Западом, а также больше «уважения к России» в рядах великих держав, на что указывало послание президента страны Владимира Путина Федеральному собранию от 21 апреля. В нем российский лидер выступает против направленной в отношении России «практики политически мотивированных, незаконных санкций в экономике» и «грубых попыток одних силой навязать свою волю другим». Тем не менее в нем же он указывает на возможность построения Общего европейского дома региональной безопасности.
На этом фоне, отмечает автор, особенно актуален вопрос, каким же образом нужно восстановить уважение к России.
Напротив, Запад мог бы попытаться понять Россию, для которой крайне важна централизация власти для обеспечения собственной безопасности на обширной евразийской равнине. Кроме того, Запад мог бы увидеть в России партнера, а не противника.