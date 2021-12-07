Москва, , 15:15 — REGNUM Совместная система связи вооружённых сил создана в рамках СНГ для обмена информацией и координации взаимодействия между армиями. Текст соответствующего соглашения опубликован 7 декабря на российском портале правовой информации.

На учениях Mil.ru

Из документа, срок действия которого не определён, следует, что для России соглашение вступило в силу 28 ноября 2021 года. Оно открыто для вступления любого государства, входящего в СНГ.

К соглашению ранее присоединились Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Совместная система связи обеспечит обмен информацией между вооружёнными силами стран — участниц соглашения, поможет взаимодействию в военной сфере и приведёт к совместимости национальных систем связи и спецсвязи.

Координировать работу системы будет комитет начальников связи вооружённых сил стран СНГ, возглавит комитет начальник Главного управления связи ВС РФ. Соглашение предусматривает постоянное боевое дежурство на командных пунктах стран-участниц.

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