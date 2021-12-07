Москва, 7 декабря, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Банки заинтересованы в получении информации о членах семьи заёмщиков для снижения числа невозвращаемых кредитов. Об этом 7 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM адвокат Ирина Зуй.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

По данным газеты «Известия», в России рассматривается возможность расширения доступа банков к информации о гражданах, в частности, к информации об их супругах и детях. Над решением уже работают Минцифры и ФНС, а для получения информации из единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) рассматривается инфраструктура «Цифрового профиля», пишет СМИ.

Эксперт отметила, что в условиях пандемии коронавируса и сокращения доходов граждан, увеличивается количество проблемных и невозвращаемых кредитов, и в этой связи банки хотят обезопасить себя получением более детальной информации о потенциальных заемщиках.

«Изучая сведения о супругах и детях заемщиков, можно составить более полное представление о том, какой реальный доход у семьи, как расходуются денежные средства, сможет ли человек выплачивать кредит. Например, зарплата в 80 тысяч рублей на одинокого человека и на семью с тремя детьми и неработающей женой — совсем разные масштабы трат, во втором случае возможность беспроблемного возврата кредита сокращается, несмотря на высокий, по российским меркам, уровень зарплаты», — сказала Зуй.

По её словам, после нововведений брать деньги в долг у банков станет сложнее.

«Если банки будут получать детальную информацию о супругах и детях заемщиков, они будут рассчитывать общую кредитную нагрузку на семью, оценивать масштабы потенциальных трат заёмщика на содержание семьи. В итоге количество одобренных кредитов, особенно в сфере потребительского кредитования, может значительно сократиться. Также существует риск того, что персональная информация о гражданах будет использоваться некорректно, например — для навязывания кредитов членам семей заёмщиков», — заявила адвокат.