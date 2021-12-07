Ярославль, , 14:50 — REGNUM Мэрия Ярославля планирует простить пени бизнесу по долгам за аренду муниципальной недвижимости. Проект решения об этом внесён в муниципалитет Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Как говорится в проекте решения, таким образом власти хотят поддержать предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса. Между тем речь идёт не о пострадавших отраслях, а обо всех арендаторах. Пени им предлагается списать просто по заявлению, которое нужно подать до 10 февраля 2022 года. При этом предпринимателю придётся погасить имеющуюся задолженность.

«По состоянию на 31.10.2021 общее количество договоров аренды подпадающих под действие настоящего проекта решения составляет 6418 с общей суммой задолженности 157 964,2 тыс. руб», — говорится в пояснительной записке к проекту решения.

Интересно что должников по аренде земли значительно больше — 6313 договоров, в то время как по аренде имущества долги есть лишь по 105 договорам.

«Ожидаемый экономический эффект в результате принятия данного проекта решения муниципалитета в виде погашения задолженности по арендной плате по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков составит порядка 13 млн. рублей, размер суммы пени подпадающей под списание составит порядка 9 млн. рублей», — говорится в пояснительной записке к проекту решения.

В мэрии говорят, что такая практика существует в других городах России. Напомним, ранее с таким предложением к мэру Ярославля обратился сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ярославской области Анатолий Упадышев.

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