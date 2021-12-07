Мэрия Ярославля хочет простить пени по аренде для предпринимателей
Ярославль, 7 декабря, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля планирует простить пени бизнесу по долгам за аренду муниципальной недвижимости. Проект решения об этом внесён в муниципалитет Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как говорится в проекте решения, таким образом власти хотят поддержать предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса. Между тем речь идёт не о пострадавших отраслях, а обо всех арендаторах. Пени им предлагается списать просто по заявлению, которое нужно подать до 10 февраля 2022 года. При этом предпринимателю придётся погасить имеющуюся задолженность.
Интересно что должников по аренде земли значительно больше — 6313 договоров, в то время как по аренде имущества долги есть лишь по 105 договорам.
В мэрии говорят, что такая практика существует в других городах России. Напомним, ранее с таким предложением к мэру Ярославля обратился сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ярославской области Анатолий Упадышев.