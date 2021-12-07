Париж, 7 декабря, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Политическая партия кандидата в президенты Франции Эрика Земмура, получившая название «Реконкиста», насчитывает около 20 000 членов, передает BFM TV.

Thesupermat Эрик Земмур

По словам окружения политика, совокупные пожертвования и членские взносы с момента его встречи в Вильпенте составляют 1,7 миллиона евро.

Ранее журналист и писатель Эрик Земмур объявил о своем намерении вступить в гонку за пост президента Франции. Эрик Земмур считает, что Францию пора спасать, и выступает против иммигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил в понедельник, 7 декабря, что жители страны в возрасте 65 лет и старше смогут пройти ревакцинацию от коронавируса.