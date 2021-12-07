Тбилиси, , 14:49 — REGNUM Минздрав Грузии сократил сроки приёма третьей («бустерной») дозы ряда вакцин от COVID-19. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР

Сообщается, что вакциной Pfizer рекомендуется привиться третий раз не через шесть месяцев, как было раньше, а через пять. Для препаратов из Китая Sinovac м Sinopharm перерыв между второй и третьей дозами должен быть не менее трёх месяцев.

По информации минздрава, выбор препарата для третьей дозы может не зависеть от того, какая вакцина использовалась для первых двух доз. В Грузии разрешено вакцинировать препаратом Pfizer, их рекомендуется прививать с интервалом между первой и второй дозой от трёх до 12 недель.

Напомним, большинство жителей Грузии не проявляют интерес к вакцинации от COVID-19. За восемь месяцев прививочной кампании полный курс вакцинации прошло около 35% взрослого населения. С 1 декабря в республике запрещено пускать в большинство общественных заведений без ковид-паспорта.

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