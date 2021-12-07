Буэнос-Айрес, , 15:03 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес 6 декабря подписал соглашение с губернатором Рио-Негро Арабелой Каррерас о продвижении региона в области альтернативных источников энергии. Цель соглашения — укрепление региона и развитие экологически чистого водорода. Об этом сообщает аргентинское информагентство Telam.

Схема жизненного цикла «зеленого» водорода от производственного процесса до его использования

«Инвестиции в отрасль «зеленого водорода» ставят Аргентину в привилегированное положение, как страну, развивающую альтернативную энергетику», — сообщил президент при подписании соглашения.

По этому случаю Фернандес подчеркнул, что «зеленый водород — одно из видов топлива будущего», он «горд, что Аргентина — одна из стран, которая находится на переднем крае энергетического перехода».

Строительство спонсируется австралийской компанией Fortescue Metals Group. Она инвестирует 8,4 миллиарда долларов, стремясь производить более 2,2 миллиона тонн зеленого водорода в год — цель, для которой она создаст более 15 000 прямых и 40 000 косвенных рабочих мест.

Таким образом, провинция Рио-Негро стремится к 2030 году стать мировым лидером производства и экспорта этого вида энергии.

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