Буэнос-Айрес, 7 декабря 2021, 15:03 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес 6 декабря подписал соглашение с губернатором Рио-Негро Арабелой Каррерас о продвижении региона в области альтернативных источников энергии. Цель соглашения — укрепление региона и развитие экологически чистого водорода. Об этом сообщает аргентинское информагентство Telam.

Схема жизненного цикла «зеленого» водорода от производственного процесса до его использования
Схема жизненного цикла «зеленого» водорода от производственного процесса до его использования

«Инвестиции в отрасль «зеленого водорода» ставят Аргентину в привилегированное положение, как страну, развивающую альтернативную энергетику», — сообщил президент при подписании соглашения.

По этому случаю Фернандес подчеркнул, что «зеленый водород — одно из видов топлива будущего», он «горд, что Аргентина — одна из стран, которая находится на переднем крае энергетического перехода».

Строительство спонсируется австралийской компанией Fortescue Metals Group. Она инвестирует 8,4 миллиарда долларов, стремясь производить более 2,2 миллиона тонн зеленого водорода в год — цель, для которой она создаст более 15 000 прямых и 40 000 косвенных рабочих мест.

Таким образом, провинция Рио-Негро стремится к 2030 году стать мировым лидером производства и экспорта этого вида энергии.

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