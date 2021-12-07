Оренбург, , 14:49 — REGNUM Оренбургские педагоги обратились в Госдуму по поводу дополнительных нагрузок, подчеркнув, что «учителя должны учить». Инициативная группа от имени учителей, входящих в состав профсоюза «Учитель», заявила о проблеме, с которой просит разобраться депутатов российского парламента.

Учитель у электронной доски (сс) Ю. Иванко. Mos.ru

В обращении сделан акцент на том, что муниципальные чиновники внедрили практику обхода домов микрорайона учителями школ с целью выявления необучающихся детей, школьников, инвалидов и т. д. Все эти сведения, как считают авторы обращения, можно получить без привлечения учителей в поликлиниках, соцзащите и других организациях.

«Молодые учителя, обходя дома и квартиры, просят предоставить конфиденциальные данные о детях. Реакция жителей неоднозначна, часто агрессивна. Как только учителя попробовали отказаться от этой работы, директор получил выговор. Нас возмущает постоянная дополнительная нагрузка, не относящаяся к педагогической деятельности», — заявили педагоги.

Также они обратили внимание на то, что стимулирующие выплаты на эти мероприятия резко уменьшились. Теперь поквартирные обходы они вынуждены осуществлять практически бесплатно.

Учителя говорят, что обращались ранее к депутатам города и области, но помощи не нашли.

СМИ сообщают, что педагогов просили о поквартирном обходе не только школьников-прогульщиков, но и мигрантов с тем, чтобы разъяснить им правила пребывания в России.

Обращение направлено в комитет по просвещению Госдумы. В министерстве образования Оренбургской области заявили, что никаких рекомендаций, которые не относятся к образовательному процессу, ведомство не дает, поскольку это недопустимо, информирует издание «Коммерсантъ».

В управлении образования администрации Оренбурга также подчеркнули, что со стороны чиновников не было распоряжения о визитах к мигрантам, поэтому дисциплинарных взысканий к руководителям школ быть не могло. Что касается проверок школьников, то речь идет о рекомендациях. Алгоритм действий коллектив школ вправе принимать самостоятельно с учетом должностной инструкции учителя. Стимулирующие выплаты школа тоже распределяет по своему усмотрению, не пояснив, почему произошло сокращение денежного размера, информирует портал orengrad.