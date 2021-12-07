Санкт-Петербург, , 14:55 — REGNUM До Нового года власти Ленинградской области не планируют вводить дополнительные антиковидные ограничения. Об этом 7 декабря на пресс-конференции по итогам 2021 года сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дрозденко Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

Глава региона отметил, что Ленобласть находится в непростой ситуации с COVID-19. Был период, когда треть всего коечного фонда области была выделена под больных коронавирусом. Но система «светофор», которая была введена в 2020 году, когда началась пандемия, показала свою работоспособность.

При введении или смягчении мер региональные власти смотрят не на количество зараженных, а на тяжесть протекания заболевания и количество госпитализаций больных с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

«Мы ввели ограничения на проведение массовых мероприятий и то, мы пошли навстречу детским садам, школам, домам культуры. Проводить праздничные мероприятия можно, если они проводятся безопасно — если у участников есть ПЦР-тесты и QR-коды», — добавил Александр Дрозденко.

Читайте ранее в этом сюжете: Новая неделя в Ленобласти началась с высокой смертности от COVID-19