Уфа, , 14:51 — REGNUM Восстанавливать связи и расширять сотрудничество в различных сферах договорились президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Башкирии Радий Хабиров на встрече в Минске. Об этом 7 декабря сообщил Хабиров на своей странице в социальной сети.

Радий Хабиров Pravitelstvorb.ru

Глава региона отметил, что внешнеторговый товарооборот у Башкирии с Белоруссией в прошлом году составил 285 млн долларов США. При этом наблюдается небольшое уменьшение, в том числе и из-за пандемии, пояснил он.

«За 9 месяцев 2021 года внешнеторговый оборот между нашими республиками уже вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 13%, составив 217,2 млн долл.», — сообщил Хабиров, отметив, что на встрече с Лукашенко была достигнута договоренность о восстановлении связей между Башкирией и Белоруссией.

«У нас есть всё для расширения сотрудничества в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, образовании, культуре», — подчеркнул глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 6 декабря делегация Башкирии, которую возглавил глава республики Радий Хабиров, прибыла в Белоруссию.