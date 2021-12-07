Берлин, , 14:46 — REGNUM Свою позицию в отношении статуса Украины как страны — транзитера газа сохранит новое правительство Германии. Об этом 7 декабря заявил будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц после подписания коалиционного договора.

Олаф Шольц (сс) Michael Lucan

«Мы выступали за то, чтобы Украина осталась транзитером газа. Мы будем это делать и дальше», — сказал он.

Также Шольц отметил, что немецкие власти выступают за «целостность» украинских границ.

«Мы делаем ставку на то, что «нормандский формат» может повлиять на улучшение ситуации», — уточнил будущий немецкий канцлер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коалиционный договор, который создавался в течение нескольких месяцев, подписали лидеры Социал-демократической партии Германии, «Союза-90/"зеленых» и Свободной демократической партии страны.