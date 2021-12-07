Берлин, 7 декабря 2021, 14:46 — REGNUM Свою позицию в отношении статуса Украины как страны — транзитера газа сохранит новое правительство Германии. Об этом 7 декабря заявил будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц после подписания коалиционного договора.

Олаф Шольц
Олаф Шольц
(сс) Michael Lucan

«Мы выступали за то, чтобы Украина осталась транзитером газа. Мы будем это делать и дальше», — сказал он.

Также Шольц отметил, что немецкие власти выступают за «целостность» украинских границ.

«Мы делаем ставку на то, что «нормандский формат» может повлиять на улучшение ситуации», — уточнил будущий немецкий канцлер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коалиционный договор, который создавался в течение нескольких месяцев, подписали лидеры Социал-демократической партии Германии, «Союза-90/"зеленых» и Свободной демократической партии страны.