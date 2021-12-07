Москва, , 14:58 — REGNUM Госдума приняла заявление «О недопустимости дискриминации российских соотечественников в Соединенных Штатах Америки», передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

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«Сегодня вечером будут переговоры нашего президента и президента США. И мне кажется, в информационной повестке дня это (заявление — ред.) будет выглядеть очень правильно», — заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).

Парламентарии осудили агрессивные действия властей США по отношению к российским соотечественникам и потребовали «немедленного прекращения притеснений представителей русской общины» в США и соблюдения их прав».

«Действия Соединенных Штатов Америки фактически вынуждают наших соотечественников отказаться от сохранения русского языка и культуры, от права на свою идентичность, что противоречит положениям Конституции Соединенных Штатов Америки», — отмечается в документе.

Обращение направляется президенту Российской Федерации, в правительство Российской Федерации, Конгресс США, Межпарламентский союз, Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), парламенты государств — членов Европейского союза, Парламентскую ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Межпарламентскую Ассамблею государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

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