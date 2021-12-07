Москва, , 14:41 — REGNUM Прогнозы американского бизнесмена Илона Маска о том, что экономика Китая в два-три раза превысит американскую, — это преувеличение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Тем не менее уже сейчас доля Китая в мировой экономике на начало 2021 года составила более 18%, а доля США — порядка 16%, — отметила Новикова. — Эта разница в 2% с годами будет только увеличиваться, так как экономика Китая растет довольно быстрыми темпами по сравнению с экономикой США. Однако есть и другие факторы, которые стоит учитывать, рассуждая о дальнейшем развитии двух стран. Например, повышение продолжительности жизни в среднем по миру для Китая будет означать создание дополнительных условий для китайского населения. Стоит напомнить, что население Китая составляет 1,4 млрд человек против 330 млн человек населения США».

По словам Новиковой, очевидно, что продуктовой безопасности Америке будет достигнуть гораздо легче, нежели Китаю.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Маска, китайская экономика по своему объему может превысить экономику США в два-три раза.

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