Москва, , 14:40 — REGNUM Замедление экономического роста Китая может вызвать глобальные изменения во всей мировой экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала прогнозы журнала The Economist о том, что ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США и замедление экономического роста КНР ставит под угрозу мировую стабильность.

Китайская экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

«Безусловно, ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США повлечет за собой определенные последствия для мировой экономики, но говорить об угрозе стабильности на глобальном уровне преждевременно, — сказала Новикова. — Такого рода изменения происходят не в первый раз и, как правило, ведут к постепенному выстраиванию рынка под новые критерии. Другой вопрос, что на эти изменения могут наложиться и другие внешние факторы, как, например, замедление экономического роста Китая или новая волна распространения коронавируса. Замедление же экономического роста Китая действительно может стать для всех нас той реальностью, что как раз и может вызвать глобальные изменения в мировой экономике».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, индекс деловой активности (PMI) для непроизводственного сектора Китая снизился до 52,3 пункта в ноябре 2−21 по сравнению с 52,4 в октябре.

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