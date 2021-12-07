Вашингтон, , 14:38 — REGNUM США уважают отношения между Южной Кореей и Китаем, являющимися странами-соседями. Об этом заявил 6 декабря на брифинге пресс-секретарь Пентагона США Джон Кирби.

Джон Кирби Defense.gov

Он подчеркнул, что Вашингтон не требует от какой-либо страны мира «сделать выбор между США и Китаем».

Кирби подчеркнул, что США не намерены запугивать какую-либо страну, акцентировав внимание на том, что Китай склонен использовать силу для защиты своей политики.

Он также выразил обеспокоенность в связи с тем, что амбиции Китая часто идут вразрез с интересами США и их союзников.

Затрагивая недавний визит министра обороны США Ллойда Остина в Южную Корею, пресс-секретарь Пентагона отметил, что представители двух стран обсудили вопросы сотрудничества и установление мира на Корейском полуострове.