Воронеж, 7 декабря, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В Воронеже по подозрению в покушении на получение взятки в крупном размере задержан директор муниципального казённого учреждения. Об этом 7 декабря корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт. В отношении задержанного на основании материалов, предоставленных УФСБ РФ по Воронежской области и УМВД России по Воронежу, возбуждено уголовное дело.

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По версии следствия, 6 декабря к директору учреждения обратился житель Воронежа с просьбой предоставить земельный участок на городском кладбище с целью возможного погребения пожилой родственницы после смерти.

«Директор, заведомо зная, что на данном кладбище допустимо лишь захоронение супругов и родственников ранее умерших лиц, согласился «помочь» в решении данного вопроса. При этом он сообщил мужчине о необходимости передачи за совершение указанных действий незаконного денежного вознаграждения в размере 500 тысяч рублей», — уточнили в СК.

В качестве посредника директор учреждения привлёк свою знакомую — агента по организации ритуалов.

В тот же день, 6 декабря, женщине были переданы деньги, которые она должна была передать руководителю муниципального учреждения. Однако посредницу задержали сотрудники СК, регионального управления ФСБ и УМВД России по Воронежу. Позже был задержан и сам руководитель учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация о задержании руководителя муниципального казённого учреждения Воронежа «Администрация городских кладбищ».

Между тем, в пресс-службе регионального ГУ МВД отметили, что сотрудники полиции обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий данного лица, с просьбой сообщить об этом по телефону 269−63−02.