Газа, Палестина, 7 декабря, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Власти Алжира пригласили представителей всех политических сил Палестины для участия в совместной конференции. Как сообщает ливанский телеканал Al-Manar, представители движения ХАМАС согласились на участие в конференции. В движении отметили, что приветствуют усилия всех арабских и мусульманских сил по объединению палестинцев.

وكالة الرأي Эмблема ХАМАС

Член политического бюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что движение приветствует инициативу алжирских властей и готово к переговорам в любом формате.

«Мы не отклоняли ни один призыв к примирению с какой-либо стороны, и это наша последовательная позиция. Мы принимаем любую позицию, которая призывает к примирению. Мы ответим на любой призыв, объединяющий палестинцев», — заявил представитель ХАМАС.

Ранее своё участие в будущей конференции также подтвердили представители Организации освобождения Палестины (ООП).