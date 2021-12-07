Москва, 7 декабря, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Сегодня все наборы реагентов, с помощью которых проводятся ПЦР-тесты для выявления коронавируса SARS-COV2 в мазках, определяют новый штамм «Омикрон», заявила корреспонденту ИА REGNUM директор по продуктовой политике, врач клинической лабораторной диагностики медицинской лаборатории LabQuest. Анна Сафонова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Как определяется штамм вируса? Лаборатории Роспотребнадзора собирают положительные образцы из разных регионов и в них методом секвенирования проводится исследование последовательности ДНК коронавируса на предмет выявления мутаций.

Это глобальная работа, которая Роспотребнадзором ведется всегда, причем не только в рамках коронавирусной инфекции. Это имеет особенное значения для контроля за инфекциями, контролируемыми вакцинацией.

Но есть возможность определения нового штамма коронавируса и в коммерческих лабораториях. Сегодня в их распоряжении есть два набора реагентов, которые позволяют определять линии коронавируса с мутациями, в том числе и омикрон штамм.

Для того чтобы понять, каким именно штаммом коронавируса заразился человек, не нужно дважды сдавать анализ. При подозрении на болезнь, можно сразу заказать стандартное выявление коронавирусной инфекции и ее штаммов (линий).

По той информации, которой мы располагаем в настоящее время, штамм никак не влияет на методику лечения. Другой вопрос, что «Омикрон» может распространяться быстрее, чем другие варианты вируса.

И в связи с этим, при его выявлении, окружение заболевшего находится в зоне большего риска заразиться. Так что определение штамма, скорее, важно для принятия мер по самоизоляции и дополнительному контролю за здоровьем контактировавших людей», — высказала свою точку зрения врач.

Как сообщало ИА REGNUM, заражение штаммом коронавируса «Омикрон» выявлено у двух приехавших в Россию из ЮАР.

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